Venezia-Udinese, la diretta live dal Penzo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Benvenuti alla diretta live di Venezia-Udinese. Completo nero con inserti arancioverdi per il Venezia, Di Francesco conferma la difesa a 4 davanti a Stankovic: il terzino destro è Candela e non Zampano, Altare fa coppia con Svoboda, Haps a sinistra, in mediana viene preferito Nicolussi Caviglia Veneziatoday.it - Venezia-Udinese, la diretta live dal Penzo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Benvenuti alladi. Completo nero con inserti arancioverdi per il, Di Francesco conferma la difesa a 4 davanti a Stankovic: il terzino destro è Candela e non Zampano, Altare fa coppia con Svoboda, Haps a sinistra, in mediana viene preferito Nicolussi Caviglia

Dopo il successo sul Cagliari, l'Udinese continua a sognare in grande e vuole restare in scia alle migliori del campionato. La squadra di Runjaic affronta una trasferta non semplice al Penzo contro il ...

Serie A 2024/2025, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Venezia-Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Si avvicina la prossima sfida di campionato tra l'Udinese e il Venezia. Il fischio d'inizio ufficiale sarà alle ore 18:30. Diretta testuale ...

