Ultime Notizie Serie A: L'Inter vince a Empoli, Venezia in rimonta con l'Udinese, le parole dei tecnici

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale.

Serie A: in campo giovedì alle 20.45 Roma-Torino DIRETTA

La Roma è in crisi e il grande ex Juric si gioca la permanenza proprio contro il 'suo Toro, ma Paolo Vanoli non si fida dei giallorossi e del croato.

Serie A, in campo Empoli-Inter 0-0 e Venezia-Udinese 0-2

Oggi si disputano altri 4 match della 10^ giornata di campionato, unico turno infrasettimanale della stagione. Alle 18.30 sono iniziate le prime due gare. Alle 20.45 calcio d'inizio di Atalanta-Monza ...

Empoli-Inter, tocca a Josep Martinez? Probabile formazione

Empoli-Inter è in programma per la giornata di domani, 30 ottobre, alle ore 18:30: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Empoli-Inter apre la settimana dei nerazzurri dopo i ...

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE ... Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di ...