Travolti dall'acqua nella auto bloccate nel traffico: l'ecatombe a Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo gli esperti meteorologi sopra Valencia ieri si è formata una Dana, acronimo spagnolo per 'depressione isolata ad alta quota'. Questo fenomeno, tipico della zona Mediterranea e dell'Europa, può portare sulla terraferma temporali imponenti in grado di scaricare enormi quantità di pioggia in Europa.today.it - Travolti dall'acqua nella auto bloccate nel traffico: l'ecatombe a Valencia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo gli esperti meteorologi sopraieri si è formata una Dana, acronimo spagnolo per 'depressione isolata ad alta quota'. Questo fenomeno, tipico della zona Mediterranea e dell'Europa, può portare sulla terraferma temporali imponenti in grado di scaricare enormi quantità di pioggia in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Travolti dall'acqua nelle auto bloccate nel traffico: l'ecatombe a Valencia; Bomba d’acqua a Civitavecchia, taverne e garage travolti a San Gordiano; Maltempo, su Bologna una valanga d'acqua: un morto, oltre 3.000 evacuati. Allerta rossa anche in Toscana e Si…; Alluvioni in Romania, piogge torrenziali e forte vento: villaggi travolti dall’acqua, vittime e sfollati; Le notizie del 20 ottobre sul maltempo in Emilia Romagna, inondazioni a Bologna e provincia; Maltempo a Foggia, morto vigile del fuoco Antonio Ciccorelli: travolto dall'acqua per salvare altre vite; Leggi >>>

Cumuli di auto bloccano la via, la foto simbolo dell’alluvione in Spagna

(quotidiano.net)

Macchine accatastate le une sulle altre intasano una strada di Alfafar: scene simili arrivano da tutta la regione di Valencia ...

La bomba d'acqua blocca le persone dentro alle auto sommerse

(msn.com)

Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, ha annunciato che i servizi di emergenza hanno trovato «corpi senza vita» in alcuni punti di Valencia dove hanno iniziato ad accedere. Nella prov ...

Bomba d’acqua a Civitavecchia, taverne e garage travolti a San Gordiano

(informazione.it)

Danni ingenti a via del Casaletto Rosso e via dei Poggi - Due persone bloccate in auto salvate dai vigili del fuoco : Civitavecchia – Bomba d’acqua a Civitavecchia, taverne e garage travolti a San Gor ...

Alluvione a Valencia: auto travolte dall'acqua | video

(affaritaliani.it)

Video Travolti dall Video Travolti dall

Valencia travolta dal maltempo; le alluvioni hanno trasformato le strade in fiumi in piena di acqua e fango. Travolte le auto che sono state accatastate. Ecco il video girato nella città spagnola.