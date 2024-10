Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Monte di Malo: un uomo perde la vita a 61 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la comunità didi, comune situato nella provincia di Vicenza. Nella giornata odierna, attorno alle 13.00, undi 61ha perso lain unche ha coinvolto il suo veicolo lungo la provinciale denominata “Priabonese”. Gli eventi si sono svolti in un contesto che ha generato forti preoccupazioni tra i residenti e passanti. I dettagli ancora da chiarire assicureranno la comprensione della dinamica che ha portato a questoepilogo. La dinamica dell’Stando alle prime ricostruzioni del fatto, l’stava viaggiando da solo quando, per motivi che sono attualmente sotto indagine, ha perso il controllo dell’auto. L’si è verificato in corrispondenza di una semicurva, il che potrebbe aver influito sulle sue capacità di guidare in sicurezza.