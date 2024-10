Tifosi del Napoli verso Milano con coltelli, mazze e tirapugni: fermati in autostrada (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Armati fino ai denti in direzione stadio. Trenta Tifosi del Napoli diretti a Milano per assistere alla partita della loro squadra contro il Milan - poi vinta 2-0 dai partenopei - sono stati bloccati martedì mattina in autostrada dalla Polizia che li ha intercettati all’altezza di Ceprano.I Milanotoday.it - Tifosi del Napoli verso Milano con coltelli, mazze e tirapugni: fermati in autostrada Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Armati fino ai denti in direzione stadio. Trentadeldiretti aper assistere alla partita della loro squadra contro il Milan - poi vinta 2-0 dai partenopei - sono stati bloccati martedì mattina indalla Polizia che li ha intercettati all’altezza di Ceprano.I

Tifosi del Napoli verso Milano con coltelli, mazze e tirapugni: fermati in autostrada

Armati fino ai denti in direzione stadio. Trenta tifosi del Napoli diretti a Milano per assistere alla partita della loro squadra contro il Milan - poi vinta 2-0 dai partenopei - sono stati bloccati ...

Milano — Il sogno scudetto comincia a prendere corpo e sale di pari passo la febbre azzurra, con una maxi carovana in partenza nelle prossime ore per la Lombardia. Il capitano Giovanni Di Lorenzo e i ...

(napolipiu.com)

