Dilei.it - Stucky, la serie con Giuseppe Battiston. Trama, cast, dove e quando vederla

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rai2 ha deciso di scommettere forte su un nuovo personaggio, l’ispettore. E no, non è solo un’altracrime. È un viaggio che scava nei vicoli della provincia italiana,le vite si incrociano e le apparenze spesso tradiscono.arriva dal mondo letterario creato da Fulvio Ervas, magli dà un volto e una voce capaci di spostare l’attenzione dal solito poliziotto tutto d’un pezzo a un investigatore con radici persiane e un umorismo flemmatico che fa da contorno a una mente affilata.di: indagini che si intrecciano con le persone La fiction attinge alladi romanzi di Fulvio Ervas, pubblicati da Marcos y Marcos. Un universo letterario che ha già conquistato molti lettori e che ora si trasforma in una narrazione televisiva con lo stesso sguardo ironico e acuto sul mondo.