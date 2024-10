Sommer o Martinez? La scelta di Empoli-Inter non esclude uno scenario! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Numerosi i ballottaggi nerazzurri nelle ultime settimane. Per Empoli-Inter si aggiunge anche quello in porta tra Yann Sommer e l’esordiente Josep Martinez. La scelta non esclude uno scenario futuro. ALTERNANZE – Le alternanze sono quanto di più caro, e al contempo prezioso, ci sia per Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha a disposizione una rosa composta da dieci coppie di giocatore tra loro sostituibili per ruolo e non fa nulla per non sfruttarli. A richiederlo, in realtà, è lo stesso calendario nerazzurro che, tra campionato italiano ed europeo, conta una fitta lista di impegni ravvicinati. Empoli-Inter, per esempio, è tra quelli. Dopo la Juventus e prima di Venezia, Arsenal e Napoli – con solo tre/quattro sessioni di lavoro a disposizione – i nerazzurri sono attesi quest’oggi al ‘Carlo Castellani’. Inter-news.it - Sommer o Martinez? La scelta di Empoli-Inter non esclude uno scenario! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Numerosi i ballottaggi nerazzurri nelle ultime settimane. Persi aggiunge anche quello in porta tra Yanne l’esordiente Josep. Lanonunofuturo. ALTERNANZE – Le alternanze sono quanto di più caro, e al contempo prezioso, ci sia per Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha a disposizione una rosa composta da dieci coppie di giocatore tra loro sostituibili per ruolo e non fa nulla per non sfruttarli. A richiederlo, in realtà, è lo stesso calendario nerazzurro che, tra campionato italiano ed europeo, conta una fitta lista di impegni ravvicinati., per esempio, è tra quelli. Dopo la Juventus e prima di Venezia, Arsenal e Napoli – con solo tre/quattro sessioni di lavoro a disposizione – i nerazzurri sono attesi quest’oggi al ‘Carlo Castellani’.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Scatta l'ora di Martinez? Inzaghi valuta: tra Empoli e Venezia l'esordio del numero 12; Sommer, addio alla Svizzera, ma rinnovo con l'Inter? Il futuro però è da vice-Martinez; Sommer titolare, Martinez già pronto: in casa Inter è tornato il dualismo in porta; Tutto sui portieri per la 36a giornata al fanta: chi mettere, fascia per fascia; Consigli Fantacalcio, la guida su chi prendere all’asta: divisione in fasce ruolo per ruolo; Bordon: "J. Martinez? Ho notato cose importanti da lui: buon colpo dell'Inter"; Leggi >>>

Sommer o Martinez? La scelta di Empoli-Inter non esclude uno scenario!

(inter-news.it)

Per Empoli-Inter si aggiunge anche il ballottaggio in porta tra Sommer e l'esordiente Martinez. La scelta non esclude uno scenario futuro.

Scatta l'ora di Martinez? Inzaghi valuta: tra Empoli e Venezia l'esordio del numero 12

(gazzetta.it)

Lo spagnolo è stato l'investimento più oneroso dell'estate nerazzurra: al Genoa circa 13 milioni più bonus. Ma non ha ancora giocato ...

Inter, Martinez pronto a partire titolare: ecco quando sostituisce Sommer

(interdipendenza.net)

Josep Martinez è pronto a partire titolare con l'Inter e a far rifiatare Sommer. Ecco quando scenderà in campo dall'inizio.

Inter, Martinez in rampa di lancio? Il portiere spagnolo puó insidiare Sommer

(calcioblog.it)

Video Sommer Martinez Video Sommer Martinez

Il portiere vice Sommer scalpita e con molti match ravvicinati potrebbe essere arrivato davvero il suo momento. Tra Empoli e Venezia il turnover, e qualche incertezza dello svizzero, potrebbero finalm ...