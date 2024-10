Sport.quotidiano.net - Serie B, undicesima giornata: cinque pareggi, vince solo il Cosenza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 - Sei partite,. Ha regnato l’equilibrio nelle sfide del martedì diB, valide per l’. L’unica vittoria è quella delche passa di misura a Reggio Emilia, conquistando tre punti preziosi in chiave salvezza. Davanti frenano Sassuolo e Spezia, fermate rispettivamente da Juve Stabia e Brescia: stasera il Pisa capolista avrà l’occasione di allungare in classifica e portarsi a +4 dai neroverdi e +5 dagli aquilotti. Gol ed emozioni nel 2-2 tra Modena e Cremonese, un gol a testa nella sfida tra Salernitana e Cesena,o senza reti invece in Bari-Carrarese: per i pugliesi è il quintoo consecutivo. Vediamo nel dettaglio come sono andate le prime sei partite di questa