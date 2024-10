Serie A | Lukaku doma il Milan e il Napoli torna a sognare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: El Nápoles mostró este martes su versión más convincente de la temporada, domó a un Milan (0-2) en problemas con los goles de Kvaratskhelia y Lukaku, afianzó más aún su liderato en la Serie A y presentó su candidatura oficial para proclamarse campeón del Scudetto. –> Porque la realidad es que este Nápoles, en lo que más destaca es en que bien trabajado. Conte ha conseguido reenganchar a grandes jugadores como Di Lorenzo, Rrahmani o el propio ‘Kvara’, a los que ha sumado la calidad e importancia de Lukaku y McTominay, fundamental en el centro del campo. También de Gilmour, perfectamente acoplado en el rol del lesionado Lobotka. Tiene una idea de juego clara. Sale con todo, a presionar arriba. Y, así, en el minuto 5, llegó el primer mazazo. Robó en salida de balón con su bloque alto. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: El Nápoles mostró este martes su versión más convincente de la temporada, domó a un(0-2) en problemas con los goles de Kvaratskhelia y, afianzó más aún su liderato en laA y presentó su candidatura oficial para proclamarse campeón del Scudetto. –> Porque la realidad es que este Nápoles, en lo que más destaca es en que bien trabajado. Conte ha conseguido reenganchar a grandes jugadores como Di Lorenzo, Rrahmani o el propio ‘Kvara’, a los que ha sumado la calidad e importancia dey McTominay, fundamental en el centro del campo. También de Gilmour, perfectamente acoplado en el rol del lesionado Lobotka. Tiene una idea de juego clara. Sale con todo, a presionar arriba. Y, así, en el minuto 5, llegó el primer mazazo. Robó en salida de balón con su bloque alto.

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Lukaku da record in questa Serie A: ha raggiunto un traguardo grazie al gol segnato al Milan

Lukaku da record in questa Serie A: ha raggiunto un traguardo grazie al gol segnato al Milan. Con Lookman sono gli unici in campionato Lukaku ha raggiunto un record in questa Serie A segnando al Milan ...

Lukaku-Kvaratskhelia show, Napoli batte Milan a San Siro: +7 sull'Inter, +8 sulla Juve

La squadra di Conte vince 2-0 sul campo dei rossoneri e consolida il primo posto nella classifica di Serie A ...

Il Napoli vola con Lukaku e Kvara, piegato 2-0 il Milan

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan ampiamente rimaneggiato viene sconfitto in casa dal Napoli per 2-0. Sono le reti nel primo tempo di Lukaku e Kvaratskhelia a decidere il match in favore degli ospiti, che ...