Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: presidio di fronte al Ministero dell'Istruzione e del Merito. A Milano manifestazione con Fracassi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il mondo della scuola si prepara a una giornata di mobilitazione. Domani, giovedì 31 ottobre 2024, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca e delle accademie incroceranno le braccia per lo Sciopero generale indetto dalla Flc Cgil.

La mobilitazione è stata proclamata dalla Flc Cgil per manifestare il dissenso sulla riduzione dei finanziamenti pubblici all'istruzione ...

Un contratto giusto e un lavoro stabile sono le principali rivendicazioni della protesta per l'intera giornata del 31 proclamato dalla Flc Cgil. A questo si aggiunge l'annoso problema del precariato: ...

Iniziative in 40 città. A Roma la manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito a partire dalle ore 10 ...

Autunno caldissimo questo del 2024, per la scia di scioperi che stanno paralizzando i servizi in Italia, a cominciare dai trasporti, ma non solo. Il prossimo blocco è di nuovo uno sciopero ...