Sara svegliata da Badhan che cercava droga in uno zaino | lo scontro e la furia omicida

Costa Volpino (Bergamo), 30 ottobre 2024 – Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'omicidio e sperava di trovarla in casa della vittima. È quanto emerge dall'interrogatorio condotto nella giornata di giovedì, 29 ottobre, dalla Gip Alessia Solombrino. Lo scambio L'omicidio In ospedale Lo scambio Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Badhan avrebbe dovuto consegnare all'amica di Sara 30 euro di cocaina in cambio di 3 grammi di hashish. L'amica lo ha atteso per circa 40 minuti. I due non si sono incontrati e il ragazzo ha salito le scale e raggiunto l'appartamento dove Sara dormiva. "Chi sei?". Le ultime parole di Sara Centelleghe al suo assassino.

Sara Centelleghe, la confessione di Jashan Badhan: “Sono salito in casa per cercare la droga”

Uno scambio di droga? L’amica di Sara Centelleghe, la 18enne di Costa Volpino (Bergamo) uccisa a pugni e forbiciate, aveva un appuntamento con , il 19enne che ha confessato l’omicidio. “I miei mi hann ...

Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l'amica per la droga

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'omicidio e sperava di trovarla ...

Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan: «Cercavo l'amica per scambiare la droga». Il 18enne è sotto osservazione psichiatrica

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso sabato 26 ottobre Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'omicidio e sperava ...

L'assassino di Sara e l'appuntamento con l'amica: «Sono salito in casa per cercare droga».

Costa Volpino, trovata marijuana nell'abitazione. Interrogato dal gip, Jashandeep Badhan resta in cella. L'avvocato: «Ha chiesto scusa».