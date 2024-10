Ilnapolista.it - Repice: «Inter-Juventus spettacolo deprimente, Milan-Napoli è stata una partita molto più intensa»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Francesco, noto e apprezzato radiocronista Rai, èvenuto aNews. Focus della suavista la gara di ieri trae le prospettive scudetto di entrambe le squadre: ilè ormai – a sua detta – già troppo distante dalla possibilità di giocarsi il massimo risultato del campionato. Il, di contro, èsolido e anche spavaldo, sia per come ieri si è assunto dei rischi sia per il valore tecnico della rosa. Ecco perché secondosi dividerà la corsa con l’, campionessa uscente. Altroessante snodo delle sue parole riguarda la sfida tra l’stessa e la Juve di Motta, da lui ritenuta tutt’altro che spettacolare. Le parole die il paragone conEcco un estratto di quanto dichiarato: Sule la corsa scudetto «Ilnon può lottare per il titolo.