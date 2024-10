Qui non è Hollywood, la serie Disney+ basata sulla storia di Sarah, la ragazza di Avetrana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. Digital-news.it - Qui non è Hollywood, la serie Disney+ basata sulla storia di Sarah, la ragazza di Avetrana Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo dellasarà ora Qui non è. Qui non èsarà disponibile in Italia dal 30 ottobrepiattaforma. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, laè prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.

