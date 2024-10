Premio Bianca d’Aponte: vince Valentina Lupi la 20° edizione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiValentina Lupi, da Velletri, vince il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20a edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche il Premio della Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico del d’Aponte). Alla vincitrice assoluta va il Premio Bianca d’Aponte, con borsa di studio di 1.000 euro, la partecipazione come ospite alla prossima edizione del Premio e all’edizione del 2025 di Music for Change, realizzata da Musica contro le mafie. Valentina Lupi si aggiudica anche il Premio dell’etichetta femminile “Maieutica Dischi” di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione del Premio) per la produzione e pubblicazione di un brano. Anteprima24.it - Premio Bianca d’Aponte: vince Valentina Lupi la 20° edizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti, da Velletri,ilper cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20a. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche ildella Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico del). Alla vincitrice assoluta va il, con borsa di studio di 1.000 euro, la partecipazione come ospite alla prossimadele all’del 2025 di Music for Change, realizzata da Musica contro le mafie.si aggiudica anche ildell’etichetta femminile “Maieutica Dischi” di Veronica Marchi (vincitrice della primadel) per la produzione e pubblicazione di un brano.

