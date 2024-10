Neonata trovata morta nel water, la madre fermata per omicidio aggravato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una scoperta orribile a Piove di Sacco, nel Padovano, dove una Neonata è stata trovata morta nel water di un bagno allagato, all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile che ospita un night club. La scoperta è stata fatta dai medici del Suem, intervenuti sul posto dopo una richiesta d’aiuto. La scena lasciava intuire che il sciacquone fosse stato azionato più volte, un dettaglio che ha portato subito a considerare l’ipotesi di un tentativo deliberato di eliminare la Neonata. I carabinieri, allertati dal personale sanitario, hanno avviato le indagini.Leggi anche: Chiara Petrolini: “Così ho partorito in cameretta, ho provato a scuoterlo, non respirava” La madre in stato di fermo La madre della bambina, una donna di 29 anni originaria della Puglia, è stata fermata nella serata di ieri con l’accusa di omicidio aggravato. Thesocialpost.it - Neonata trovata morta nel water, la madre fermata per omicidio aggravato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una scoperta orribile a Piove di Sacco, nel Padovano, dove unaè stataneldi un bagno allagato, all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile che ospita un night club. La scoperta è stata fatta dai medici del Suem, intervenuti sul posto dopo una richiesta d’aiuto. La scena lasciava intuire che il sciacquone fosse stato azionato più volte, un dettaglio che ha portato subito a considerare l’ipotesi di un tentativo deliberato di eliminare la. I carabinieri, allertati dal personale sanitario, hanno avviato le indagini.Leggi anche: Chiara Petrolini: “Così ho partorito in cameretta, ho provato a scuoterlo, non respirava” Lain stato di fermo Ladella bambina, una donna di 29 anni originaria della Puglia, è statanella serata di ieri con l’accusa di

