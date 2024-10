Dailymilan.it - Milan, tanto sacrifico ma pochi goal: Alvaro Morata è l’attaccante giusto?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)lavoro sporco e, ma davvero troppi: questonon basta e in estate serviva un’altra puntalavoro sporco e gioco di squadra, ma quando si parla di farespesso non si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Ecco che, quindi, sorge spontanea una domanda: l’attaccante spagnolo prelevato in estate dall’Atletico Madrid, per 13 milioni di euro, era quello che serviva al club di via Aldo Rossi oggi? A parere nostro la risposta non può non essere negativa. La storia dila conoscono tutti e sappiamo, quindi, che si tratta di un’attaccante chi giocaper la squadra, ma che non ha mai fatto stagioni con tanti