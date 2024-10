Meloni, Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Elkann non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del governo: temo che a Jhon Elkann sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana" perché "sono due cose completamente diverse, una non esclude affatto l'altra, siamo una repubblica parlamentare, questa mancanza di rispetto verso il Parlamento me la sarei evitata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Porta a porta' in onda questa sera su Rai 1. Quotidiano.net - Meloni, Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del governo: temo che a Jhonsfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana" perché "sono due cose completamente diverse, una non esclude affatto l'altra, siamo una repubblica parlamentare, questa mancanza diverso ilme la sarei evitata". Così la presidente del Consiglio Giorgiaa 'Porta a porta' in onda questa sera su Rai 1.

Meloni: 'Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento'

"Elkann non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del governo: temo che a Jhon Elkann sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana" perché "sono due cose completamente ...

Tutti i partiti contro Elkann: “Inaccettabile il rifiuto a venire in audizione su Stellantis”. E Gusmeroli (Lega) rinnova la richiesta

Tutto l'arco parlamentare insorge dopo che il presidente di Stellantis ha fatto sapere che non intende presentarsi in audizione in Parlamento sulla crisi del gruppo ...

Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Scavalca il Parlamento”. FdI: “Vergognoso”

Il presidente di Stellantis, John Elkann, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire in Parlamento sul futuro del gruppo in Italia dopo l’audizione insoddisfacente del ceo Carlos Tavares.

Il duello Meloni-Elkann, "processo" a Stellantis e negoziati di pace. Passa da qui editoria e industria

E’ molto di più di una disputa tra Meloni ed Elkann, due che hanno in comune un rapporto famigliare tormentato. Elkann, il 21 giugno, ha invitato a Maranello, Sergio Mattarella, e ha un ...