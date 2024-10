Marcia per la pace, Iannone (Fdi): "De Luca sperpera denaro pubblico" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “De Luca spende 600 mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare a sperperare soldi pubblici per costose autocelebrazioni e manifestazioni del suo narcisismo reale e digitale non è più pensabile né Salernotoday.it - Marcia per la pace, Iannone (Fdi): "De Luca sperpera denaro pubblico" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Despende 600 mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare are soldi pubblici per costose autocelebrazioni e manifestazioni del suo narcisismo reale e digitale non è più pensabile né

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per la): "De Luca sperpera denaro pubblico"; De Luca e laper la): «Sperpero di soldi pubblici»; ANTONIO): “LADELLADI DE LUCA, SPERPERO DI DENARO PUBBLICO”; De Luca e laper la): Sperpero di soldi pubblici; CASO GIFFONI FILM FESTIVAL,): “GUBITOSI AMMETTE FAMILISMO DELLA GESTIONE”; LADELLADELLA REGIONE CAMPANIA COSTERA’ AI CONTRIBUENTI 600.000 EURO; Leggi >>>

Marcia per la pace, Iannone (Fdi): "De Luca sperpera denaro pubblico"

(salernotoday.it)

“De Luca spende 600 mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare a sperperare soldi pubblici per costo ...

De Luca e la marcia per la pace. Iannone (FdI): «Sperpero di soldi pubblici»

(ilvescovado.it)

"De Luca spende 600mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare a sperperare soldi pubblici per costos ...

Campania. Iannone (Fdi): “Anci non dice nulla su incandidabilià’ anche dei Sindaci dei piccoli Comuni?”

(salernonotizie.it)

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Campania. Iannone (FdI): «ANCI non dice nulla su incandidabilità anche dei sindaci nei piccoli comuni?»

(ilvescovado.it)

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza ...