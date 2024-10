Manovra, Conte: record di soldi per armi, spese sanità ai minimi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – “Mentre gli investimenti in sanità sul Pil sono ai minimi degli ultimi 17 anni, l’aumento della spesa in armamenti previsto in Manovra supera ogni aspettativa e lascia a bocca aperta”. Lo scrive sui social network il leader M5s Giuseppe Conte. “Il prossimo anno i ministeri di Difesa e Industria si troveranno in cassa oltre due miliardi e mezzo in più da investire in riarmo, arrivando a spendere così 12,5 miliardi di euro. Una cifra record per il nostro Paese, che rappresenta un balzo del 28% rispetto ai 9,7 miliardi dell’anno scorso e quasi il doppio rispetto a quanto stanziato l’ultimo anno del mio governo”. “E non è finita qui – aggiunge – perché lo stesso incremento di fondi annuali è previsto in Manovra anche per il 2026 e il 2027: in totale +7,5 miliardi in 3 anni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – “Mentre gli investimenti insul Pil sono aidegli ultimi 17 anni, l’aumento della spesa in armamenti previsto insupera ogni aspettativa e lascia a bocca aperta”. Lo scrive sui social network il leader M5s Giuseppe. “Il prossimo anno i ministeri di Difesa e Industria si troveranno in cassa oltre due miliardi e mezzo in più da investire in riarmo, arrivando a spendere così 12,5 miliardi di euro. Una cifraper il nostro Paese, che rappresenta un balzo del 28% rispetto ai 9,7 miliardi dell’anno scorso e quasi il doppio rispetto a quanto stanziato l’ultimo anno del mio governo”. “E non è finita qui – aggiunge – perché lo stesso incremento di fondi annuali è previsto inanche per il 2026 e il 2027: in totale +7,5 miliardi in 3 anni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diper armi, spese sanità ai minimi;: “Questaè un imbroglio”; Laapproda lunedì in Parlamento, parte la corsa alle modifiche: sanità nel mirino;, Meloni: "Mistificazioni sulla sanità, in 2 anni +6,4 miliardi. È"; Giuseppecontro Giorgia Meloni: "Mente ai cittadini col grande imbroglio della; Calderoli apre a possibili modifiche in, ma resta l'incognita sul concordato. Spread ai minimi: nuovoda tre anni; Leggi >>>

Manovra, Conte: record di soldi per armi, spese sanità ai minimi

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – “Mentre gli investimenti in sanità sul Pil sono ai minimi degli ultimi 17 anni, l’aumento della spesa in armamenti previsto in manovra supera ogni aspettativa e lascia a boc ...

Manovra, Conte: "Investimenti per armi a livelli record, soldi per la sanità al minimo"

(primapaginanews.it)

"Questo fiume di soldi per dotarsi di quantitativi spropositati di nuovi carri armati, aerei e navi da guerra non è funzionale alla sicurezza nazionale, ma ai profitti dei produttori di armi".

Davvero nella Manovra 2025 c’è una “cifra record” per la sanità come dice Giorgia Meloni?

(fanpage.it)

A mostrarlo è il Documento programmatico di bilancio, varato dal governo insieme alla manovra per il 2025 ... Cosa vuol dire la "cifra record" rivendicata da Meloni Come già fatto in passato, bisogna ...

Per la sanità nella nuova manovra ci sono meno soldi del previsto

(informazione.it)

Il documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles ha evidenziato una discrepanza tra le aspettative del ministero della Sanità e gli stanziamenti effettivi previsti per il 2025. Come sottolin ...