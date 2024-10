Madrid non compra munizioni israeliane (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Spagna ha annullato l’acquisto di più di 15 milioni di munizioni da Israele. L’operazione avrebbe portato nelle casse dell’azienda «Guardian LTD Israel» circa 6,5 milioni di euro. Il carico Madrid non compra munizioni israeliane il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Madrid non compra munizioni israeliane Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Spagna ha annullato l’acquisto di più di 15 milioni dida Israele. L’operazione avrebbe portato nelle casse dell’azienda «Guardian LTD Israel» circa 6,5 milioni di euro. Il caricononil manifesto.

