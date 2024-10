Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter 0-0: finisce il primo al Castellani. Toscani in 10

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è il match valido per la decima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida iallenati da Roberto D’Aversa. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Ennio0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE L’domina dal punto di vista territoriale iltempo a. Segna con Darmian, ma la rete viene annullata dopo qualche minuto per fallo di braccio dopo check al Var. In mezzo, rosso per Goglichidze. 45’+3? TERMINA ILTEMPO DI45? SEGNALATI TRE MINUTI DI RECUPERO! 45? CHE OCCASIONE! Stacco di Lautaro Martinez sul corner di Dimarco, ma come con la Juventus esce di poco. 43? L’attacca con tanti uomini, ma serve pazienza e soprattutto maggiore velocità per scardinare la linea compatta dell’