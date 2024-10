Le altre gare. Bologna sull’isola felice. Verona fermo al rosso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CAGLIARI 0 Bologna 2 CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5.5, Luperto 5.5; Zortea 5.5 (14’ st Felici 6), Marin 6, Prati 5.5 (14’ st Adopo 6), Obert 6.5 (28’ st Augello 6); Viola 5 (14’ st Lapadula 5.5), Gaetano 6 (28’ st Luvumbo 5.5); Piccoli 6. All. Nicola 5.5. Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (35’ st Posch sv), Beukema 6.5, Lucumì 6.5, Juan Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6 (35’ st Fabbian sv); Orsolini 7, Odgaard 7 (21’ st Pobega 6), Ndoye 7 (41’ st Holm sv); Castro 6 (41’ st Dallinga sv). Allenatore: Italiano 6.5. Arbitro: Fourneau di Roma 6. Reti: 36’ pt Orsolini, 6’ st Odgaard. Note: Ammoniti Palomino, Beukema, Zappa, Fabbian. Angoli 7-2. Rec. 1’, 3’. Sport.quotidiano.net - Le altre gare. Bologna sull’isola felice. Verona fermo al rosso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CAGLIARI 02 CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5.5, Luperto 5.5; Zortea 5.5 (14’ st Felici 6), Marin 6, Prati 5.5 (14’ st Adopo 6), Obert 6.5 (28’ st Augello 6); Viola 5 (14’ st Lapadula 5.5), Gaetano 6 (28’ st Luvumbo 5.5); Piccoli 6. All. Nicola 5.5.(4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (35’ st Posch sv), Beukema 6.5, Lucumì 6.5, Juan Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6 (35’ st Fabbian sv); Orsolini 7, Odgaard 7 (21’ st Pobega 6), Ndoye 7 (41’ st Holm sv); Castro 6 (41’ st Dallinga sv). Allenatore: Italiano 6.5. Arbitro: Fourneau di Roma 6. Reti: 36’ pt Orsolini, 6’ st Odgaard. Note: Ammoniti Palomino, Beukema, Zappa, Fabbian. Angoli 7-2. Rec. 1’, 3’.

