Le 8 auto più vendute in Lombardia: marchi e modelli preferiti nel 2024

Fiat arranca dietro a Toyota, Dacia e Renault: tra i veicoli preferiti ci sono le city car e i Suv compatti. Bmw registra un picco di vendite a Milano

Le 8 auto più vendute in Lombardia: marchi e modelli preferiti

Fiat arranca dietro a Toyota, Dacia e Renault: tra i veicoli preferiti ci sono le city car e i Suv compatti. Bmw registra un picco di vendite a Milano ...

Auto più vendute in Italia: la classifica | Ottobre 2024

Quali sono le auto più vendute in Italia? Di anno in anno analizzeremo e riporteremo ... col 1.6 a benzina e una batteria da 9,8 kWh. Si tratta di un crossover di taglia media (439 / 182 / 163 cm) che ...

Le auto più vendute in Europa a settembre 2024

Primo posto per la Tesla Model Y con 28.876 unità, che precede la Renault Clio (20.708) e la Dacia Sandero (18.960).

Classifica delle auto più vendute in Europa: Tesla Model Y torna in vetta a settembre 2024

Tesla Model Y riconquista il primo posto tra le auto più vendute in Europa a settembre 2024, le elettriche dominano grazie a Tesla e Volkswagen.