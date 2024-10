Lazio | Zaccagni e Rovella non partono per Como

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brutte notizie per Marco Baroni. Mattiae Nicolònon partiranno per la trasferta didi domani sera. L’esterno, già indisponibile per il Genoa, non ha ancora recuperato dalla sindrome gastrointestinale accusata prima del match contro i rossoblù di Gilardino. Il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare in rifinitura e lo staff tecnico biancoceleste ha scelto di non rischiarlo. Sulla fascia sinistra è pronto a confermarsi da titolare Tijjani Noslin, già a segno nella scorsa giornata con il Genoa. A centrocampo atteso il tandem Guendouzi-Vecino.nonperSportFace.