Kvaratskhelia, dopo il quinto gol qualcosa si muove. Incontro tra Manna e l'agente, filtra ottimismo (Di Marzio)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Khvicha(o Kvara) è di gran lunga il giocatore più forte del Napoli. Il più tecnico, quello che (insieme a Lobotka) potrebbe essere appetito da squadre come il Real, il Barcellona, il City e il Bayern. Il tetrafarmaco del potere calcistico. Kvara è ora del Napoli e Conte se lo sta godendo in tutta la sua pienezza: già 5 gol in campionato nonostante sia inferiore il numero di dribbling portati a termine. Più sostanza e cinismo. C’è però ora un’altra grana da risolvere: uno così non può essere tra i meno pagati del Napoli. Così, De Laurentiis e gli agenti del georgiano stanno cercando una quadra che oggi, secondo Di, sarebbe più vicina. Kvara, le ultime sul rinnovo Di seguito quanto evidenziato dal portale Gianlucadi.com: «Il Napoli di Antonio Conte sta volando in classifica.