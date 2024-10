Calciomercato.it - Juventus, l’infortunio è più grave del previsto: torna dopo la sosta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Koopmeiners è l’unica nota lieta dell’infermeria della: un altro big rischia dire in campo direttamente a fine novembre Lasubito in campo nella sfida del turno infrasettimanale di campionato contro il Parma all’Allianz Stadium,l’incredibile pareggio in rimonta per 4-4 domenica sera con l’Inter. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta cambierà nuovamente formazione e ritroverà, almeno tra i convocati, Teun Koopmeiners che è assente dalla sfida casalinga contro il Cagliari. “Vedremo se giocherà dall’inizio o a partita in corso, ma è recuperato“, le parole del tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia. L’olandese giocherà con uno speciale corpetto per attutire gli impattiil problema alla costola accusato nelle scorse settimane ed è destinato a partire dalla panchina per poi entrare eventualmente nella ripresa.