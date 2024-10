Jacobelli: «Inter, l’anno scorso un bunker. Il valore non si discute» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l’anno passato l’Inter ha subito pochissimi gol. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto lo Scudetto soprattutto grazie alla difesa, Xavier Jacobelli non lo dimentica su TMW Radio. DIFESA – I numeri di una stagione fa sono lontanissimi ormai per la squadra nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Yann Sommer ha subito molti gol e i problemi rimangono sempre gli stessi da alcune settimane. Xavier Jacobelli non dimentica però il passato: «La fragilità difensiva dell’Inter è inusuale rispetto al bunker che Inzaghi aveva costruito lo scorso anno. Per la Juve la rimonta da 4-2 a 4-4 è importante, vedremo che risposte arriveranno dalla sfida di oggi col Parma. L’Inter deve trovare continuità e la trasferta di Empoli è molto importante. Inter-news.it - Jacobelli: «Inter, l’anno scorso un bunker. Il valore non si discute» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)passato l’ha subito pochissimi gol. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto lo Scudetto soprattutto grazie alla difesa, Xaviernon lo dimentica su TMW Radio. DIFESA – I numeri di una stagione fa sono lontanissimi ormai per la squadra nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Yann Sommer ha subito molti gol e i problemi rimangono sempre gli stessi da alcune settimane. Xaviernon dimentica però il passato: «La fragilità difensiva dell’è inusuale rispetto alche Inzaghi aveva costruito loanno. Per la Juve la rimonta da 4-2 a 4-4 è importante, vedremo che risposte arriveranno dalla sfida di oggi col Parma. L’deve trovare continuità e la trasferta di Empoli è molto importante.

