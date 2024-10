Tvplay.it - Inter, il record ufficiale che nessuno si aspettava: Inzaghi esulta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vittoria contro l’Empoli porta a Simone Inzaghi i tre punti, ma anche unche in pochi si sarebbero aspettati. L’di Simone Inzaghi risponde al Napoli di Antonio Conte ed evita, dopo i due punti lasciati a seguito del rocambolesco 4-4 della scorsa giornata contro la Juventus, che gli partenopei possano effettuare la prima vera mini fuga della stagione. Merito dei tre gol rifilati ad un Empoli che poco ha potuto di fronte alla maggiore qualità nerazzurra. Prima della giornata di oggi i toscani avevano subito ‘solo’ 6 reti, risultando essere tra le difese meno battute del campionato. L’, da sola, è stata invece capace di bucare per ben 3 volte la porta difesa da Vasquez. Doppietta di Frattesi e rete di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è oltretutto diventato il miglior marcatore straniero in nerazzurro.