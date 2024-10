Il centrocampista: "Paghiamo un inizio di stagione complicato dagli infortuni. Ma ora ci siamo». Ferguson fermato dall’influenza. Pobega: "Fidatevi, il Bologna sta arrivando» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Concreto, attento e concentrato: ecco il vero Bologna". Parola di Tommaso Pobega, che nel dopo partita fotografa così quella che potrebbe essere la vittoria della svolta. Obbligati a vincere, i rossoblù convincono. Ma secondo l’ex Milan c’è di più: "Stiamo arrivando. Dopo un inizio di stagione complesso a causa di infortuni sto crescendo di condizione e questo vale anche per diversi miei compagni". La convinzione che lasciano questi tre punti è che Cagliari sia solo l’inizio. E forse non a caso questa prestazione arriva dopo una settimana continuativa di allenamenti, complice lo stop forzato col Milan: "Sicuramente in settimana abbiamo visto e analizzato gli errori delle scorse partite e abbiamo potuto lavorare sul campo sugli aspetti carenti. Abbiamo avuto la prova che quando puoi allenarti bene poi porti in campo cose positive, perché la qualità c’è. Sport.quotidiano.net - Il centrocampista: "Paghiamo un inizio di stagione complicato dagli infortuni. Ma ora ci siamo». Ferguson fermato dall’influenza. Pobega: "Fidatevi, il Bologna sta arrivando» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Concreto, attento e concentrato: ecco il vero". Parola di Tommaso, che nel dopo partita fotografa così quella che potrebbe essere la vittoria della svolta. Obbligati a vincere, i rossoblù convincono. Ma secondo l’ex Milan c’è di più: "Stiamo. Dopo undicomplesso a causa disto crescendo di condizione e questo vale anche per diversi miei compagni". La convinzione che lasciano questi tre punti è che Cagliari sia solo l’. E forse non a caso questa prestazione arriva dopo una settimana continuativa di allenamenti, complice lo stop forzato col Milan: "Sicuramente in settimana abbiamo visto e analizzato gli errori delle scorse partite e abbiamo potuto lavorare sul campo sugli aspetti carenti. Abbiamo avuto la prova che quando puoi allenarti bene poi porti in campo cose positive, perché la qualità c’è.

