Il 31 ottobre a Vasto c'è “Donne e Rinascita”, per celebrare chi lotta contro il tumore al seno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nella pinacoteca di Palazzo D’Avalos, si terrà l'evento “Donne e Rinascita”, organizzato per celebrare e riflettere sulla forza e la resilienza di chi lotta contro il tumore al seno, nell’ambito del calendario “ottobre in Rosa”.L'incontro Chietitoday.it - Il 31 ottobre a Vasto c'è “Donne e Rinascita”, per celebrare chi lotta contro il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nella pinacoteca di Palazzo D’Avalos, si terrà l'evento “”, organizzato pere riflettere sulla forza e la resilienza di chiil, nell’ambito del calendario “in Rosa”.L'in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vasto: A Vasto “Donne e Rinascita”, voci e storie di chi lotta contro il tumore al seno; Musica all’aperto, l’ordinanza: stop all’una di notte dal 31 ottobre al 3 novembre; Trofeo Bancarella, il 27 ottobre si rinnova l’appuntamento a Vasto; Calcio a 7: La Vasto Amara riparte con i tre punti. Prima giornata con i sorrisi per altre 6 squadre; Per "Ottobre in rosa" a Vasto c'è la presentazione del libro "Bulky" di Raffaella Simoncini; La Festa del Cioccolato artigianale arriva a Vasto, all'opera i maestri cioccolatieri di 12 regioni italiane; Leggi >>>

VIA VERDE: DOMANI A VASTO LA TAVOLA ROTONDA DI CONFESERCENTI E CIA

(abruzzoweb.it)

VASTO – Il punto sulla Via Verde: sarà il tema al centro della tavola rotonda che Confesercenti e Cia organizzano per domani, martedì 29 ottobre, a Vasto (Chieti), a partire dalle ore 16, nella pinaco ...

Vasto, Il 26 ottobre Festa Cittadina del Pianeta Terra dedicata alla tutela del mare e la lotta contro l’inquinamento da plastica

(abruzzonews24.com)

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sabato 26 ottobre 2024, la dodicesima edizione della Festa Cittadina del Pianeta Terra, organizzata da VastoScienza e patrocinata e promos ...

Halloween, 5 serie tv horror da recuperare il 31 ottobre. Ecco dove vederle

(msn.com)

Halloween è ormai alle porte e con esso anche la voglia degli spettatori di abbandonarsi ad atmosfere oscure e spaventose per poter vivere al meglio quella che è conosciuta come la notte più spaventos ...

Vasto, Ottobre in rosa, a Palazzo d’AValos la presentazione del libro Bulky

(abruzzonews24.com)

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 17:30 nell’ambito delle iniziative di “Ottobre in rosa” promosse dal Comune di Vasto pe ...