Superguidatv.it - I film e le serie tv da brividi da vedere ad Halloween 2024 su Netflix

Di mercoledì 30 ottobre 2024

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per gli amanti della notte più paurosa dell’anno, la nota piattaforma americana ha realizzato la playlist& Chills: è! dove sarà possibile trovare un’ispirazione perfetta per creare outfit a tema, organizzare feste spaventose o trascorrere una serata da brivido. Per entrare nello spirito giusto, consigliamo le diverse categorie della playlist ideali per vivere unindimenticabile, che siate soli o in compagnia.: Ie letv dadasuQuesta sezione offre una selezione di nuovi thriller e horror, disponibili da poco o prossimamente su. Per godersi al meglio la notte di Ognissanti, spiccano titoli come l’esordio alla regia di Anna Kendrick con Woman of the Hour, ispirato a una storia vera inquietante, It’s What’s Inside, e il sequel disturbante Il Buco – Capitolo 2.