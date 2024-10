I cimiteri cittadini diventano digitali. “Sarà più facile gestirli” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fano, 30 ottobre 2024 – I cimiteri cittadini diventano digitali. Da qualche giorno è in corso la digitalizzazione di tutte le aree cimiteriali, in particolare di tombe, cappelle, loculi e monumenti funebri. L’incarico è stato affidato alla Gemmlab srl, per un importo di 30mila euro (Iva esclusa) e il personale autorizzato ha già iniziato i rilevamenti fotografici e di georeferenziazione utilizzando attrezzature specializzate. “Avvertiamo la cittadinanza – fa sapere l’assessore ai servizi cimiteriali Mauro Talamelli – che Sarà possibile incontrare, all’interno delle strutture comunali, operatori muniti di una particolare strumentazione dotata di sensori, che stanno già eseguendo i rilievi”. L’obiettivo è la creazione di ‘gemelli digitali’, cioè repliche virtuali e interattive dei cimiteri comunali, per una gestione più efficiente e trasparente delle sepolture e delle concessioni. Ilrestodelcarlino.it - I cimiteri cittadini diventano digitali. “Sarà più facile gestirli” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fano, 30 ottobre 2024 – I. Da qualche giorno è in corso lazzazione di tutte le areeali, in particolare di tombe, cappelle, loculi e monumenti funebri. L’incarico è stato affidato alla Gemmlab srl, per un importo di 30mila euro (Iva esclusa) e il personale autorizzato ha già iniziato i rilevamenti fotografici e di georeferenziazione utilizzando attrezzature specializzate. “Avvertiamo la cittadinanza – fa sapere l’assessore ai serviziali Mauro Talamelli – chepossibile incontrare, all’interno delle strutture comunali, operatori muniti di una particolare strumentazione dotata di sensori, che stanno già eseguendo i rilievi”. L’obiettivo è la creazione di ‘gemelli’, cioè repliche virtuali e interattive deicomunali, per una gestione più efficiente e trasparente delle sepolture e delle concessioni.

