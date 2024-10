Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che il mio fidanzato ha comprato l’anello di fidanzamento su Temu per 35 euro. Guadagna 185 mila euro all’anno, sono scioccata”: la storia virale su Reddit

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La scena è classica: in ginocchio, la scatolina con, la proposta di matrimonio. E ‘se l’amore è amore‘, diciamo che il tipo di anello non dovrebbe contare poi molto. Non così la pensa una ragazza che ha raccontato la suasu. Intanto, la futura sposa ha specificato che il suo compagnocirca 185e quindi si aspettava un gioiello di valore. Maè arrivato e lei è rimasta subito delusa, delusione che è aumentata di giorno dopo giorno quando, facendo domande al, lui mostrava di trovarsi sempre in un certo imbarazzo. Lala racconta il New York Post. A un certo punto, la donna ha chiesto se la pietra fosse un diamante o una moissanite ma il ragazzo si è irrigidito e le ha risposto che avrebbe dovuto controllare ed ecco che lei lo ha beccato su