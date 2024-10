Ilnapolista.it - Giuntoli: «La Juventus è una squadra molto giovane che deve crescere, il Napoli parte da un altro livello»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Managing Director Football dellaCristianoha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma. Si è soffermato soprattutto sulla suama anche sull’andamento delin campionato. Anzitutto ha esaltato la personalità di Kenan Y?ld?z: “Yildiz ha dimostrato di avere grandi qualità in queste partite, non solo dal punto di vista realizzativo ma anche per assist e lavoro per la, è sicuramente un ragazzo di grande avvenire”. Complimenti non solo per il suo calciatore, su Bonny ha palesato: “È un ottimo calciatore“. Il Derby d’Italia giocato la scorsa domenica e terminato 4-4 è stata una partita sorprendente soprattutto per quanto riguarda i tanti gol. Ecco cosa ha riferito: “In generale poteva andare peggio, ma poteva andare anchemeglio.