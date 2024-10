Sport.quotidiano.net - Fortezza, la Gardaland del Natale. Qui la casa di Santa Claus . Tour a sorpresa nella selva di luci

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luce che accende un tetto di stelle, si tuffa in cascate luminose, gioca con le istallazioni che ne riflettono lo splendore, si specchia nelle forme di regali giganti dove scattare selfie per fermare un momento di gioia. Luce che rompe l’austerità del Bastione e racconta il grande libro della festa. Città delin costruzione, e cantieri in movimento al Prato eparte alta della città : squadre di operai al lavoro, il rumore di martelli e muletti che girano come impazziti tra le casine di legno - quindici a ieri quelle già montate - che prendono forma nell’anello del parco storico. Primo palcoscenico deldelle Arti, l’evento dell’anno voluto dal Comune insieme alla Fondazione Ine la task force di Confcommercio, ormai alle porte. Lo start scatta il 16 novembre in un conto alla rovescia già partito che accende l’euforia dell’attesa.