Fonseca non ci sta: “Abbiamo chiuso il Napoli, ma nostri errori sui gol” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono sempre io il responsabile di quello che succede in campo, Abbiamo fatto degli errori in tutti e due i gol”. Paulo Fonseca è in vena di ammissioni, nel dopo gara di Dazn. Accusa il colpo, è una batosta lo 0-2 col Napoli. Conte vola, Fonseca resta a terra. Ma lui prova a riprendersi, non ci sta. “Siamo solo con 9 partite e – avverte il tecnico rossonero – non mi ricordo nessuna squadra vincere il campionato dopo 9 partite”. Un moto d’orgoglio, la botta è dura. Ma Fonseca giura: il Milan non rinuncia allo scudetto. Però certo, qualcosa da rivedere c’è. Magari. “È chiaro che dobbiamo fare dei risultati per entrare in questa lotta”. Per stasera, invece, meglio dimenticare. “Non è facile iniziare la partita subendo un gol dal Napoli dopo cinque minuti”. Il portoghese non vuole abbattersi. Si sforza di restare ottimista, di guardare il bicchiere mezzo pieno. Anteprima24.it - Fonseca non ci sta: “Abbiamo chiuso il Napoli, ma nostri errori sui gol” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono sempre io il responsabile di quello che succede in campo,fatto degliin tutti e due i gol”. Pauloè in vena di ammissioni, nel dopo gara di Dazn. Accusa il colpo, è una batosta lo 0-2 col. Conte vola,resta a terra. Ma lui prova a riprendersi, non ci sta. “Siamo solo con 9 partite e – avverte il tecnico rossonero – non mi ricordo nessuna squadra vincere il campionato dopo 9 partite”. Un moto d’orgoglio, la botta è dura. Magiura: il Milan non rinuncia allo scudetto. Però certo, qualcosa da rivedere c’è. Magari. “È chiaro che dobbiamo fare dei risultati per entrare in questa lotta”. Per stasera, invece, meglio dimenticare. “Non è facile iniziare la partita subendo un gol daldopo cinque minuti”. Il portoghese non vuole abbattersi. Si sforza di restare ottimista, di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fonseca non ci sta: "Abbiamo chiuso il Napoli, ma nostri errori sui gol"; Fonseca: “Leao? Capisco la curiosità. Non è un caso. Ci sono momenti in cui si gioca di più e alt ...; Paulo Fonseca spiazza tutti nonostante la sconfitta; Fonseca, Leao? Non è un caso ma non dico se giocherà; Milan, Fonseca non ci sta e punta il dito contro i giocatori: ecco chi rischia per l’Udinese|Primapagina; Fonseca non ci sta: "Meritavamo di più. È mancato..."; Leggi >>>

Milan ko, Fonseca non ci sta: “Impedito al Napoli di uscire”

(calciomercato.it)

Le dichiarazioni di Fonseca dopo la sconfitta col Napoli che spedisce il suo Milan a -11 dalla vetta della classifica ...

Milan, Fonseca non ci sta e punta il dito contro i giocatori: ecco chi rischia per l’Udinese

(msn.com)

Paulo Fonseca è ancora molto arrabbiato per quanto visto in campo nell`ultima sconfitta contro la Fiorentina, non sono bastate due ...

Esonero Fonseca, PANCARO non ci sta: «Sarebbe stato INGIUSTO, c’è comunque UNA COSA DA DIRE». Le sue parole

(milannews24.com)

Come hai vissuto le voci della scorsa settimana riguardo a un possibile esonero di Fonseca ... non si può buttare alle ortiche una progettazione dopo appena quattro partite. Noi allenatori – ...

Fonseca NON CI STA: «Episodi arbitrali? NON voglio contribuire a questo CIRCO, il calcio non è così»

(juventusnews24.com)

Fonseca ha concesso un ... RIGORI ED EPISODI – «Non voglio dire niente. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Oggi non è solo di cose contro o a favore, ogni cosa è stato rigore, ...