Estorsioni e usura per conto del clan Gionta: cinque arresti, tra le vittime anche la dirigenza del Savoia 1908 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TORRE ANNUNZIATA – I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone accusate di estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Gionta, attivo nel comune di Torre Annunziata e nelle aree circostanti. L’indagine, avviata dalla DDA di Napoli, ha portato alla luce un meccanismo di intimidazione e sfruttamento economico radicato nel territorio. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero imposto il pagamento di una somma di denaro pari a tremila euro alla dirigenza di una squadra di calcio locale, il Savoia 1908, che milita in serie D nel girone G, pena la sospensione dell’attività sportiva. Primacampania.it - Estorsioni e usura per conto del clan Gionta: cinque arresti, tra le vittime anche la dirigenza del Savoia 1908 Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TORRE ANNUNZIATA – I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dipersone accusate di estorsione eaggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare ilcamorristico, attivo nel comune di Torre Annunziata e nelle aree circostanti. L’indagine, avviata dalla DDA di Napoli, ha portato alla luce un meccanismo di intimidazione e sfruttamento economico radicato nel territorio. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero imposto il pagamento di una somma di denaro pari a tremila euro alladi una squadra di calcio locale, il, che milita in serie D nel girone G, pena la sospensione dell’attività sportiva.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Usura ed estorsione, arrestate cinque persone vicine ai Gionta; Torre Annunziata. Un affare di famiglia nel giro di estorsioni e usura per conto dei Gionta; Tassi usurai del 100% per conto del clan, tre arresti; Torre Annunziata, camorra: usura per conto del clan Gionta, cinque arresti; Torre Annunziata. Estorsioni e aggressioni per conto dei Gionta: gli arresti; Catania, op. “Oleandro”: Usura, estorsioni, droga, riciclaggio. 15 arresti; Leggi >>>

Usura ed estorsioni nel Salernitano, due arresti. Denaro prestato a tassi mensili dal 20 al 60%, le vittime minacciate

(msn.com)

Si tratta di due persone già detenute, una delle quali ritenuta affiliata al clan camorristico Pecoraro-Renna, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino ...

Usura ed estorsioni, due arresti: nei guai un detenuto affiliato del clan camorristico Pecoraro-Renna

(salernotoday.it)

I due si sarebbero resi responsabili l'uno dei reati di usura e tentata estorsione, aggravati dalle modalità mafiose, nonché di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, l'altro di tentata estorsio ...

Valle Caudina, «estorsioni e traffico di droga»: quindici condanne e un'assoluzione

(msn.com)

Rito abbreviato per sedici imputati, scattano quindici condanne e un'assoluzione. Il processo si è concluso ieri davanti al gip del tribunale di Napoli Maria Laura Ciollaro, che ...

Prestavano i soldi per il clan di camorra, arrestati esattore e usuraio

(internapoli.it)

Racket e usura per il clan di camorra, arrestati 2 esattori . La Polizia di Stato ha eseguito 2 arresti per reati di usura e tentata estorsione, ...