Empoli-Inter 0-3 Inzaghi | Risposta al Napoli? No a noi stessi Lautaro mai un problema

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice, avevamo visto l’in questi due giorni, in casa aveva preso un gol in tutte le partite fatte, sapevamo ci sarebbero stati problemi che puntualmente si sono visti”. Lo ha detto l’allenatore dell‘, Simone, a Dazn dopo la vittoria in casa dell‘: “Nel primo tempo abbiamo gestito la palla, ma siamo stati poco rapidi a muoverla. Poi l’ha avuto l’espulsione, ho detto ai ragazzi di farla girare perché gli avversari si sarebbero stancati e avremmo trovato il gol e così è stato.aldi Conte? No, a noi. In questi due giorni e mezzo prima della gara ero in un misto di emozioni. C’era qualcosa che non mi tornava vedendo la partita che la mia squadra aveva fatto domenica: avremmo meritato di più per quanto fatto, ma probabilmente dovevamo fare ancora di più.