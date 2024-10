Empoli-Inter 0-3, il tabellino partita della 10ª giornata di Serie A (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter è terminata da pochi minuti sul punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la decima giornata di Serie A 2024-2025. VITTORIA RITROVATA – L’Inter ha dominato l’Empoli al Castellani, vincendo 0-1 nella decima giornata di Serie A il 30 ottobre 2024. Dopo un primo tempo equilibrato, ma con l’Empoli in difficoltà per l’espulsione al 30? di Goglichidze, i nerazzurri hanno preso il controllo della gara nella ripresa. Al 50?, Davide Frattesi ha portato in vantaggio l’Inter con un destro preciso, poi ha replicato al 67? con un’altra rete. Al 79?, il capitano Lautaro Martinez ha sigillato la partita con il terzo gol, sfruttando una difesa empolese ormai stremata. L’Inter di Simone Inzaghi ritrova la vittoria dopo il rocambolesco pari 4-4 nell’ultima giornata contro la Juventus e risponde alla vittoria del Napoli. Inter-news.it - Empoli-Inter 0-3, il tabellino partita della 10ª giornata di Serie A Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti sul punteggio di 0-3: questo ilvalida per la decimadiA 2024-2025. VITTORIA RITROVATA – L’ha dominato l’al Castellani, vincendo 0-1 nella decimadiA il 30 ottobre 2024. Dopo un primo tempo equilibrato, ma con l’in difficoltà per l’espulsione al 30? di Goglichidze, i nerazzurri hanno preso il controllogara nella ripresa. Al 50?, Davide Frattesi ha portato in vantaggio l’con un destro preciso, poi ha replicato al 67? con un’altra rete. Al 79?, il capitano Lautaro Martinez ha sigillato lacon il terzo gol, sfruttando una difesa empolese ormai stremata. L’di Simone Inzaghi ritrova la vittoria dopo il rocambolesco pari 4-4 nell’ultimacontro la Juventus e risponde alla vittoria del Napoli.

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

SOMMER 6 Se non fosse per la paratina in presa bassa su Solbakken a inizio match, sarebbe da senza voto. BISSECK 6 In marcatura poco sollecitato da Fazzini, che spesso gli gira al largo.

Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di Lautaro Marti ...

Empoli - Inter 0-3 highlights e gol: due gol di Frattesi e la rete di Lautaro regalano i tre punti ai nerazzurri!