Inter-news.it - Empoli-Inter 0-0 al 45?, ma Thuram ancora protagonista: superiorità numerica

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti allo stadio Castellani GOL ANNULLATO – Si chiude a reti inviolate questo primo tempo di, con i nerazzurri però decisamente meglio che i padroni di casa. L’unico squillo dei toscani arriva al sesto minuto, quando Solbakken si invola a destra e incrocia il tiro, ma Yann Sommer è attento a bloccare in presa bassa. Gli uomini di Simone Inzaghi iniziano ad attaccare per cercare di sbloccare il risultato e ci riescono al 20?: Lautaro Martinez serve Matteo Darmian che con tenacia si invola in area di rigore e trova la rete dello 0-1.