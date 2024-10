Biccy.it - Eleonora Cecere ribalta la situazione: “Basta critiche su mio marito, ero io ad avere qualcosa che non andava”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ritiro improvviso didal Grande Fratello in seguito a una richiesta di suoha fatto molto discutere e lei stessa sui social ha spiegato di averlo fatto per le figlie. Intervistata dal settimanale Chi, però, l’ex di Non è la Rai ha rigirato la. “Il problema è stato che per le bambine era la prima volta che erano lontano da me, anche se è stato un mese e mezzo, a me sembravano quattro o cinque mesi, all’interno della Casa è tutto diverso. Poi, i problemi che loro avevano si stavano ripercuotendo sulla scuola. Ci sono tanti fattori, di conseguenza io ho deciso di tornare dalla mia famiglia e dalle mie bambine”.