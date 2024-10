Dieci Colli Bologna, lo stop dopo 38 anni. “Strade out a causa del clima e pochi sponsor” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – La ormai mitica ‘Dieci Colli’ non ci sarà. Ad annunciarlo è il Circolo Dozza e la sua Polisportiva. Si interrompe così il cammino di un pezzo di storia dello sport di Bologna: dopo 38 edizioni, "con profondo rammarico è stato annunciato agli amici cicloamatori e a tutti gli appassionati che l'attività di organizzazione della granfondo Dieci Colli non proseguirà ulteriormente". Si tratta di "una decisione presa dopo un'attenta riflessione e con grande amarezza: la nostra corsa, nata nel 1985, cresciuta e coltivata negli anni con professionalità e cura dei dettagli - si elgge nel comunicato - è diventata nel tempo una classica nel panorama nazionale delle granfondo, seconda per anzianità di servizio alla sola Nove Colli di Cesenatico". Ilrestodelcarlino.it - Dieci Colli Bologna, lo stop dopo 38 anni. “Strade out a causa del clima e pochi sponsor” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – La ormai mitica ‘’ non ci sarà. Ad annunciarlo è il Circolo Dozza e la sua Polisportiva. Si interrompe così il cammino di un pezzo di storia dello sport di38 edizioni, "con profondo rammarico è stato annunciato agli amici cicloamatori e a tutti gli appassionati che l'attività di organizzazione della granfondonon proseguirà ulteriormente". Si tratta di "una decisione presaun'attenta riflessione e con grande amarezza: la nostra corsa, nata nel 1985, cresciuta e coltivata neglicon professionalità e cura dei dettagli - si elgge nel comunicato - è diventata nel tempo una classica nel panorama nazionale delle granfondo, seconda per anzianità di servizio alla sola Novedi Cesenatico".

