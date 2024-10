Lanazione.it - Dieci collaboratori per Eurochocolate

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)approda per la prima volta ad Arezzo e lo fa attraverso una presenza importante in occasione della Città del Natale e per questo cerca. Sono aperte fin da oggi le selezioni per individuare una decina dia cui affidare - tra il 16 e il 24 novembre e, successivamente, tra il 5 e il 29 dicembre - il ruolo di standisti. I candidati dovranno aver compiuto i 18 anni e aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la residenza o domicilio nella provincia di Arezzo, almeno durante i giorni dell’evento, e la disponibilità a spostarsi autonomamente verso/da la sede di lavoro.