Contratto mobilità docenti e ATA 2025-28 prosegue la trattativa al Ministero | due tavoli separati per affrontare le questioni specifiche

Un nuovo incontro, tenutosi il 30 ottobre 2024, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di definizione del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025-2028. L'obiettivo è delineare un quadro normativo chiaro e condiviso per la mobilità del personale docente e ATA.

Scuola, il contratto si fa in due sulla mobilità

Parti normative separate per docenti e personale Ata nella nuova intesa sui trasferimenti. Novità per coppie di fatto e assistenza. Si continua a trattare sui vincoli di sede ...

Mobilità docenti 2025: vincoli e precedenze ma anche novità sul punteggio ai docenti tutor. Di cosa si discute al Ministero

Proseguono gli incontri al Ministero per la stesura del nuovo Contratto di mobilità per il personale docente, Ata ed educativo per il triennio 2025 - 28. Si è ancora all'inizio dei lavori, ma l'obiett ...

Contratto mobilità docenti e ATA 2025-28, prosegue la trattativa: programma serrato di incontri, si lavora sulle modifiche

L'articolato del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 è al centro di un intenso negoziato.

Rinnovo contratto mobilità Docenti e ATA: il Ministero incontra i sindacati

Si è aperto il confronto tra il Ministero dell’istruzione e i sindacati della scuola sul rinnovo del contratto integrativo (CCNI) sulla mobilità di docenti e ATA. La trattativa, che ...