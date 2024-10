Ilnapolista.it - Conte è l’incarnazione del potere ideale, è sempre meritocratico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), uncarismatico che non rinnega la fantasia ed èIl voto e il giudizio di Antonionelle pagelle di Fabrizio d’Esposito. Spalle larghe e umili. E’ l’aforisma contiano di stasera. Vince a Milano con un piglio sicuro come neanche Spalletti due anni fa. Nel senso che dalla torre dello zero a due il Napule riesce a guardare il Milan dall’alto in basso per tutto il secondo tempo.del: un cinismo magnetico che riesce a cambiare le cose in modo flessibile (o fluido, fate voi). Uncarismatico che non rinnega la fantasia: i suoi cambi non sono mai scontati, segno di una democrazia vera basata sul merito – 8 Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan.