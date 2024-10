361magazine.com - Colori d’autunno in treno: 5 mete imperdibili alla scoperta del foliage

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’arrivo dell’autunno dà vita a nuovi paesaggi Con l’arrivo dell’autunno, le colline e i boschi d’Italia si trasformano in quadri viventi, esplodendo in mille sfumature di arancione, giallo e rosso. Quale modo migliore di vivere al meglio questa magia autunnale se non con un viaggio in? Per chi cerca un’esperienza comoda, sostenibile e allo stesso tempo spettacolare, Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, propone cinqueperfette per ammirare il, tutte facilmente raggiungibili in. Ecco dove andare questo autunno: Parco Nazionale del Gran Paradiso (Piemonte/Valle d’Aosta) Se cerchi un’esperienza più alpina, il Parco Nazionale del Gran Paradiso è la tua destinazione ideale. In autunno, le valli di Cogne e Orco si tingono di oro e rosso, creando scenari da sogno.