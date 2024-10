Ci sarà anche la pontina Haymara Gavillucci alle finali europee del contest Tour Music Fest 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventi Musicali più attesi d’Europa: le finali del Tour Music Fest 2024, che si svolgeranno dal 24 novembre all’1 dicembre. Questa prestigiosa maniFestazione, giunta alla sua 16ª edizione, porterà nella piccola repubblica oltre 650 artisti emergenti da tutto il continente, accuratamente selezionati tra più di 20.000 partecipanti. Il programma prevede 8 giorni di Musica, eventi, concerti e formazione, con lo scopo di celebrare e valorizzare i giovani talenti. Haymara Gavillucci, il Talento di Aprilia tra le Stelle Emergenti A rappresentare l’Italia ci sarà anche la giovane cantante Haymara Gavillucci, di Aprilia, che torna a calcare il palco del Tour Music Fest dopo aver già partecipato alle finali del 2022. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventiali più attesi d’Europa: ledel, che si svolgeranno dal 24 novembre all’1 dicembre. Questa prestigiosa maniazione, giunta alla sua 16ª edizione, porterà nella piccola repubblica oltre 650 artisti emergenti da tutto il continente, accuratamente selezionati tra più di 20.000 partecipanti. Il programma prevede 8 giorni dia, eventi, concerti e formazione, con lo scopo di celebrare e valorizzare i giovani talenti., il Talento di Aprilia tra le Stelle Emergenti A rappresentare l’Italia cila giovane cantante, di Aprilia, che torna a calcare il palco deldopo aver già partecipatodel 2022.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lavori sulla Pontina, restringimento della carreggiata e limite a 50 km/h: il tratto interessato; C'è da sistemare il cavalcavia, chiude per una notte la via Pontina. Poi sarà solo ad una corsia; Una pontina alla finale del festival di Castrocaro; Lavori sulla Pontina, ad Aprilia, il prossimo 14 giugno. Ci sarà una riduzione di carreggiata.; La Pontina chiude per una notte, poi diventa a una corsia per due settimane; C'è da sistemare il cavalcavia, chiude per una notte la via Pontina. Poi sarà solo ad una corsia; Leggi >>>

Lavori sulla Pontina, restringimento della carreggiata e limite a 50 km/h: il tratto interessato

(msn.com)

Prima il taglio degli alberi pericolosi, poi la realizzazione di una condotta. E ora i lavori di installazione dell’impianto di monitoraggio strutturale del cavalcavia n°1 al km 12+680 della Pontina.

Lavori sulla Pontina fino a gennaio 2025: ecco dove, limite di velocità a 50 km/h

(msn.com)

Pontina: sbanda, colpisce il new jersey, lo sfonda e ‘vola’ nella corsia opposta (FOTO) Ma non solo. Fino all’11 gennaio del prossimo anno ci sarà anche il restringimento della carreggiata ...

Brennero 2 ci sarà?

(davidemaggio.it)

E’ stata una proposta innovativa per Rai 1 ... puntata per puntata), è cresciuto da un punto di vista narrativo. Ci riferiamo a Brennero (la recensione all’esordio), di cui stasera va ...

Ci sarà la neve a Natale?

(comingsoon.it)

TRAMA CI SARÀ LA NEVE A NATALE ... resistendo alla violenza psicologica dell'uomo con cui passa anche momenti belli. Quando però lui comincia a dimostrare un'attenzione particolare per la ...