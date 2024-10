CD Gevora-Real Betis (giovedì 31 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partenza morbida per i Verdiblancos (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Finalmente il Betis ha vinto una partita contro una grande di Spagna: con sofferenza ma anche grande merito, gli andalusi hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 1-0. Nel primo tempo i Verdiblancos avrebbero meritato ampiamente il secondo gol ma non lo hanno Realizzato e allora nel finale si sono salvati in diverse occasioni, nelle quali i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - CD Gevora-Real Betis (giovedì 31 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partenza morbida per i Verdiblancos Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Finalmente ilha vinto una partita contro una grande di Spagna: con sofferenza ma anche grande merito, gli andalusi hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 1-0. Nel primo tempo iavrebbero meritato ampiamente il secondo gol ma non lo hannoizzato e allora nel finale si sono salvati in diverse occasioni, nelle quali i InfoBetting: Scommesse Sportive e

CD Gévora - Real Betis: fecha, horario y dónde ver por televisión

La Copa del Rey comezó el pasado martes para los equipos de Primera División y el turno del Real Betis Balompié será este jueves en Almendralejo en el Francisco de la Hera ante el CD Gévora de Primera ...

Previa. Primer sorbo a la Copa. CD Gévora vs Real Betis

El Real Betis visitará mañana jueves al CD Gévora en la primera ronda verdiblanca de la Copa del Rey. Ambos equipos se juegan en el Francisco de la Hera de Almendralejo el pase a treintaidosavos de fi ...

El Real Betis confirma la lista de convocados para jugar ante el CD Gévora: Guirao, principal novedad

El Real Betis, a través de sus medios oficiales, confirma la convocatoria para jugar su primera eliminatoria copera ante el Gévora.

Convocatoria del Betis ante el Gévora

El Real Betis ha anunciado hace unos minutos, a través de sus medios oficiales, la lista de jugadores convocados para el partido de este jueves frente al CD Gévora en la Copa del Rey. Tal y como ...