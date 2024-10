Ilgiorno.it - Canegrate, sospesi i due dipendenti del Comune accusati di truffa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – L’accusa è di quelle pesanti:ai danni dello Stato. I duedeldifiniti in un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio rischiano molto. Uno dei due è Enrico Cozzi, già sindaco di Nerviano e coordinatore del Pd di zona. L’indagine Una persona molto nota politicamente, che afaceva da funzionario negli uffici comunali. I due, Cozzi e un’impiegata, si coprivano a vicenda timbrando il cartellino. Sulle loro tracce si erano mossi da tempo i carabinieri, che avevano installato nel municipio di via Manzoni delle microcamere. Una serie infiniti di video in cui il trucchetto dei due era balzato agli occhi degli inquirenti, dopo alcuni controlli incrociati sulla effettiva presenza al lavoro. Entrambi sono stati interrogati nei giorni scorsi giorni, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.