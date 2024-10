Beauty in Black di Tyler Perry: la spiegazione del finale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Beauty in Black di Tyler Perry: la spiegazione del finale Dal ricatto contro Kimmie alla nascente storia d’amore che Mallory nega, ci sono molte rivelazioni esplosive nel finale della prima stagione di Beauty in Black, l’ultimo progetto che Tyler Perry ha creato nel suo accordo pluriennale con Netflix. Il cast di Beauty in Black è guidato da Crystle Stewart e Taylor Polidore Williams, che interpretano due donne molto diverse le cui vite, anch’esse diverse, si scontrano in modi inaspettati. La prima stagione è uscita su Netflix il 24 ottobre ed è composta da otto episodi della durata di un’ora (con altri otto in arrivo nella primavera del 2025). La storia di Beauty in Black La serie ruota attorno a Kimmie, che sta lottando per sopravvivere dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, e Mallory, che gestisce la sua attività di successo per la cura dei capelli. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)indi: ladelDal ricatto contro Kimmie alla nascente storia d’amore che Mallory nega, ci sono molte rivelazioni esplosive neldella prima stagione diin, l’ultimo progetto cheha creato nel suo accordo pluriennale con Netflix. Il cast diinè guidato da Crystle Stewart e Taylor Polidore Williams, che interpretano due donne molto diverse le cui vite, anch’esse diverse, si scontrano in modi inaspettati. La prima stagione è uscita su Netflix il 24 ottobre ed è composta da otto episodi della durata di un’ora (con altri otto in arrivo nella primavera del 2025). La storia diinLa serie ruota attorno a Kimmie, che sta lottando per sopravvivere dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, e Mallory, che gestisce la sua attività di successo per la cura dei capelli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ecco come finisce "in" e cosa sappiamo sulla stagione 2; "in" su Netflix: Un Dramma Televisivo diin, la nuova serie drammatica Netflix: trama e quando esce;in: la nuova serie drammatica diin arrivo su Netflix;in: il trailer esplosivo di Netflix tra sesso, scandalo e mistero!;in affari con Netflix: Ordinata la seriein

Ecco come finisce “Beauty in Black” e cosa sappiamo sulla stagione 2

(sorrisi.com)

La serie tv "Beauty in Black" di Tyler Perry è un successo su Netflix. La spiegazione del finale della prima stagione e il futuro di altri episodi in arrivo ...

Tyler Perry presenta Beauty in Black: una nuova serie Netflix sul potere e le sfide delle donne afroamericane

(ecodelcinema.com)

Tyler Perry presenta "Beauty in Black", una serie Netflix che esplora le vite di donne forti ad Atlanta, intrecciando storie di resilienza e sfide nel competitivo mondo della cura dei capelli.

Beauty in Black: recensione della serie TV Netflix

(cinematographe.it)

La recensione di Beauty in Black, la serie ideata e diretta da Tyler Perry su Netflix con i primi otto episodi dal 24 ottobre 2024 ...

Tyler Perry teases ‘turning of tables’ in Netflix’s Beauty in Black part 2 as fans slam ‘crazy abrupt’ part one cliffhanger

(unilad.com)

Tyler Perry has teased what to expect in part two of his Netflix Beauty in Black series, after fans were left floored by a 'crazy abrupt' cliffhanger in part one.